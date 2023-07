Compiti per le vacanze, solo ad un alunno su 5 non sono stati assegnati. Il 50% crede che il carico di lavoro sia pesante

Compiti per le vacanze, solo ad un alunno su 5 non sono...

Come ogni anno, d’estate, si apre il dibattito a proposito dei compiti per le vacanze, argomento da sempre divisivo per docenti, genitori ed alunni. Ma in che quantità ne vengono assegnati? Quali differenze? Cosa ne pensano gli studenti? A rispondere a queste domande è un sondaggio di Skuola.net.

Su un campione di 1.500 alunni di scuole medie e superiori – solamente 1 su 5 dice di essere stato risparmiato dalle fatiche estive. Inoltre, per qualcuno – circa 1 su 10 – vanno aggiunti pure dei compiti “personalizzati”, pensati appositamente per loro dagli insegnanti, soprattutto per far recuperare lacune gravi in alcune materie.

Solo il 6% li ha già finiti a luglio

Viene segnalato un sovraccarico di compiti: oltre la metà (51%) ha avuto l’impressione, se non la certezza, che la mole degli esercizi da svolgere sia stata persino superiore a quella degli anni precedenti. Ecco perché, dovendo dare un giudizio sul carico di lavoro, la stragrande maggioranza lo ha valutato non adeguato: per il 33% è “eccessivo”, per il 50% quantomeno “pesante”.

Ma gli studenti, a metà luglio, li hanno già svolti? O faranno tutto all’ultimo? Solo una minoranza è avanti con il lavoro: il 35% dice di essere a buon punto con i compiti per le vacanze, a cui si aggiunge un contingente di stakanovisti – circa il 6% – che dichiara di averli addirittura finiti.

C’è anche chi copierà

Solamente 1 su 2 ha la certezza di riuscire a completare il tutto prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Un ulteriore 40% proverà nell’impresa, ma senza essere sicuro di farcela. Il restante 6% ha invece già rinunciato in partenza, consapevole che probabilmente si presenterà ai blocchi di partenza senza avere le carte in regola.

Ma non è detto che quelli che svolgeranno i compiti avranno la coscienza tanto più pulita. Molti di loro, infatti, potrebbero cedere alla tentazione di prendere la classica scorciatoia che porta a copiare, del tutto o in parte, gli esercizi assegnati: ben 1 su 3 ammette che sta valutando se ricorrere o meno all’aiutino.