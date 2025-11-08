Comportamento oppositivo provocatorio: come riconoscere i segnali del Dop? Quando gli alunni non sono “solo” vivaci?

Quando un alunno si oppone, provoca o rifiuta ogni regola, non sempre è “maleducazione”. Spesso è un disagio che chiede di essere compreso, non punito. Ma come gestirlo senza perdere l’equilibrio della classe — e se stessi? VAI AL CORSO
Il DOP, Disturbo Oppositivo Provocatorio, comporta, da parte dell’alunno, atteggiamenti conflittuali e rifiuto di adeguarsi alle normali regole condivise dalla classe. Il rifiuto di fare i compiti o di seguire la lezione sono ulteriori segnali di una condizione di disagio, alla quale il docente non dovrebbe reagire con autorità, ma con ascolto e comprensione; con pazienza; con critiche costruttive; con la promozione delle capacità e dei talenti dell’alunno; con attività di gruppo volte a favorire la cooperazione.
Necessità di ricorrere all’insegnante di sostegno?
In questi casi è doveroso ricorrere all’insegnante di sostegno? No, i casi descritti non richiedono l’insegnante di sostegno (non necessariamente) in quanto non riguardano condizioni di vera e propria disabilità. Tuttavia, in presenza di casi certificati da una diagnosi, è necessario predisporre il piano didattico personalizzato in quanto ci troviamo in presenza di diagnosi riconosciute e dunque di bisogni educativi speciali (Bes), i quali richiedono interventi educativi speciali.
Punti tematici
- Problematiche primarie e problematiche secondarie: distinguerle per migliorare l’intervento.
- DOP: strumenti d’intervento dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
- Comportamenti oppositivi: strumenti d’intervento dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
- Prevenire comportamenti oppositivi.
- Intervenire davanti a comportamenti oppositivi.
- Tecniche e modalità d’intervento per incrementare la motivazione.
- Strategie didattiche finalizzate al coinvolgimento degli alunni.
- Strategie d’intervento in classe volte allo sviluppo di una didattica inclusiva.
- Il vissuto emotivo nei DOP. Conoscerlo per trasformarlo in un vantaggio.
Il corso
Su questi argomenti il Corso Dop: strategie di intervento in classe, in programma dal 24 novembre, a cura di Marco Catania.
