Computer, tablet e nuove tecnologie: più rischi o opportunità per l’apprendimento? Convegno formativo il 5 ottobre a Roma

Le tecnologie digitali rappresentano dei rischi o delle opportunità per l’apprendimento dei giovani? Se ne parlerà il 5 ottobre prossimo, dalle ore 8,30 alle 16,30, nella Giornata Mondiale degli Insegnanti, all’Auditorium Ennio Morricone – Macroarea di Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata di Roma: il convegno, dal titolo “DIALOGHI INsieme IN sintonia. Le sfide di una scuola che cambia”, giunto alla terza edizione, è organizzato dal Liceo Artistico Enzo Rossi e dall’Istituto professionale statale M. Pantaleoni di Frascati, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.



L’evento si propone di discutere il tema dell’Humanitas nella scuola della conoscenza per riflettere su opportunità e rischi connessi all’uso delle tecnologie digitali in campo educativo. Il “dialogo”, componente fondante della relazione, è il tema portante scelto per l’edizione di quest’anno, per promuoverne il valore culturale e pedagogico.



Per la valenza pluridisciplinare degli interventi il Convegno è rivolto ai docenti di tutte le discipline che potranno partecipare anche agli “Spazi Esperienza” che si svolgeranno nel pomeriggio come attività di laboratori pensati come estensione pratico-operativa degli interventi proposti dai relatori.



Si tratta di un’iniziativa formativa per i docenti accreditata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. La partecipazione dà diritto all’esonero dal servizio per insegnanti e dirigenti scolastici.



Il programma e le informazioni complete sul Convegno sono disponibili online all’indirizzo https://linktr.ee/insiemeinsintonia



Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione che può essere effettuata compilando il modulo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWKC8fswZ0VHlLhnJ6v9egwbg8wPZybJOKMyt9RswioE3MYA/viewformModulo



Fino al 4 ottobre 2023 è possibile registrare la propria partecipazione sulla piattaforma SOFIA: iniziativa formativa ID 87761 e/o ID87799.