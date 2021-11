In quest’ultimo periodo gli studenti dell’Istituto Alberghiero “E.V. Cappello” di Piedimonte Matese hanno partecipato a diverse attività laboratoriali collegate a progetti, PON, Alternanza Scuola-Lavoro, Piano Scuola Estate.

Hanno partecipato, con docenti interni e ed esperti esterni, al corso di pasticceria, Pizza gastronomica, Caffetteria Art lat, Percorsi turistici della Campania e si sono confrontati con una realtà che sarà la loro vita futura attraverso nuove strategie di apprendimento per “imparare ad imparare”.

Tutto ciò si è potuto realizzare grazie ad un’azione formativa centrata sull’alunno ed il territorio: la scuola deve formare gli studenti e prepararli ad interagire con il territorio in cui vivono o devono operare.

A riprova di ciò, nell’occasione dell’annuale fiera di San Martino è stato realizzato il progetto “San Martino. Dai banchi di scuola agli stand” che ha visto coinvolti la dirigente, docenti, personale Ata, gli studenti dei tre indirizzi Sala e Vendita; Enogastronomia e Accoglienza Turistica nell’ambito del progetto PCTO “Noi, del Made in Italy”.

Come nelle attività precedenti, anche in questo caso, la partecipazione di tutta la comunità scolastica dell’Alberghiero di Piedimonte Matese è stata professionale e dinamica. I ragazzi hanno partecipato con interesse, entusiasmo e “con tutto il cuore“.

Chi sceglie questa scuola lo fa non perché spinto dai genitori o dagli amici, ma perché già sente di voler far parte di un mondo in cui poter mettere in luce tutte le sue capacità, abilità, il suo cuore, perché, per avere successo nell’ambito lavorativo bisogna amare il proprio lavoro e un percorso scolastico fatto con passione porterà sicuramente a raggiungere questo traguardo.

Giacomo Venditti