Concorsi 24 mesi ATA, domande dal 5 maggio al 3 giugno 2020

Con nota 10588 del 29 aprile 2020 il M.I. ha comunicato agli USR la riattivazione delle procedure in merito alla indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili

professionali dell’area A e B del personale ATA per le graduatorie a. s. 2020-21 (cd. 24 mesi ATA).

Le funzioni POLIS per trasmettere le domande saranno disponibili dalle ore 8 del 5 maggio al 3 giugno 2020.

Gli Uffici scolastici dovranno pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi entro e non oltre la data del 4 maggio.