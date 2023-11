Concorsi docenti 2023 e corsi abilitanti in arrivo: prove d’accesso e tempi di attuazione – DIRETTA ore 17,00

Concorsi docenti 2023 e corsi abilitanti in arrivo: prove d’accesso e tempi...

Ormai siamo alle porte della attivazione della nuova procedura concorsuale. Domani, 15 novembre, le Organizzazioni sindacali sono convocate per l’informativa sui nuovi concorsi che dovranno partire a novembre 2023. Più che concorsi straordinari, però, paiono veri e propri concorsi straordinari. Il Ministero domani proporrà, probabilmente, bandi per tutti i gradi di scuola per un totale di 30.216 docenti di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su sostegno.

A questo proposito sarà possibile una ulteriore integrazione dei posti messi a bando?

Nella confusione che regna in questo momento, è possibile cercare di individuare quale personale potrà partecipare alla prova e soprattutto quali sono i requisiti necessari?

In questa stagione, inoltre, il MIM si dovrà trovare ad attivare anche i corsi abilitanti, attesi da tutti e da troppo tempo. C’e’ molta confusione, a questo proposito. È importante capire come si intrecciano concorsi e percorsi abilitanti. Infine, i numeri che sono stati anticipati (circa i percorsi abilitanti) presentano diverse criticità segnalate. Come si spiegano? Ci sono possibilità di intervento a questo proposito.

Il concorso si inserisce nella fase transitoria fino al 31/12/2024. Poi si entrerà nella fase ordinario o ci dobbiamo attendere una ulteriore procedura?

Di tutto questo si occuperà la diretta della Tecnica risponde live di oggi alle ore 17,00. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Conduce Daniele Di Frangia. Diretta visibile come sempre sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Tecnica della Scuola.

