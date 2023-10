Concorsi docenti in attesa dei bandi. Tutto quello che c’è da sapere

Con la pubblicazione del comunicato Ministeriale relativo al positivo parere espresso dalla Commissione europea in merito ai decreti che disciplinano la procedura relativa allo svolgimento dei prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, finisce l’attesa degli aspiranti docenti.

Ultime fasi

Mancano ormai le ultime tre fasi per l’avvio concreto dei concorsi:

• La prima riguardane la pubblicazione dei decreti con i quali sono disciplinati i concorsi;

• La seconda riguardante la pubblicazione dei singoli bandi con l’indicazione delle date entro cui presentare la domanda di partecipazione e il numero dei posti per classe di concorso e per regione;

• La terza riguardante l’avviso con il quale è indicato il giorno e l’ora in cui ha luogo la prova scritta.

Requisiti concorso scuola infanzia e primaria

1) Posto comune:

Laurea abilitante in scienze della formazione primaria;

Diploma abilitazione magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro il 2001/2002;

Per la scuola dell’infanzia è titolo specifico il diploma triennale e quinquennale sperimentale conseguito entro il 2001/2002.

2) Posto il sostegno:

oltre ai titoli di studio di cui sopra occorre essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione della domanda, del titolo di specializzazione sul sostegno.

Requisiti concorso scuola secondaria

1) Posto comune

Laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e relativa abilitazione;

Laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e tre anni di servizio anche non consecutivi, nella scuola statale, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe di concorso specifica per la quale si chiede di partecipare

Laurea magistrale e 24 CFU, conseguiti entro il 31 ottobre del 2022

Del semplice diploma per i docenti ITP

2) Posto di sostegno gli aspiranti in possesso della laurea magistrale e uno dei requisiti elencati sopra, (abilitazione, 24 CFU, conseguiti entro il 31 ottobre del 2022, tre anni di servizio, diploma ITP) e la specializzazione sul sostegno.

Per i candidati che avessero conseguito uno dei titoli all’estero per partecipare ai concorsi di cui sopra, è necessario che entro la data di scadenza per la presentazione della domanda abbiano ricevuto il riconoscimento del titolo.

Prove previste

Per tutti i concorsi, durante la fase in cui opera il PNNR, le prove previste saranno 2, oltre alla valutazione dei titoli culturali la cui tabella sarà allegata al bando

Una prova scritta uguale per tutti i concorsi volta ad accertare le conoscenze e le competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico metodologico oltre che nella lingua inglese e nella capacità di utilizzo delle risorse informatiche;

uguale per tutti i concorsi volta ad accertare le conoscenze e le competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico metodologico oltre che nella lingua inglese e nella capacità di utilizzo delle risorse informatiche; Una prova orale volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso per la quale partecipa nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico (lezione simulata).

Prova scritta

La prova scritta della durata di 100 minuti, si svolgerà su computer based e sarà costituita da 50 quesiti a risposta multipla così distribuiti:

10 in ambito pedagogico,

10 in ambito psicopedagogico,

20 in ambito didattico metodologico;

5 sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue,

5 competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Per i posti di sostegno i 50 quesiti avranno come argomento gli aspetti pedagogici, psicopedagogici e didattico – metodologici volti ad accertare le conoscenze, le competenze e la capacità di mettere in atto delle attività in grado di promuovere l’inclusione scolastica dei soggetti disabili.

Votazione prevista

Per superare la prova scritta ed essere ammesso a sostenere la prova orale, il candidato deve raggiungere un punteggio minimo di 70/100, in considerazione che a ogni domanda corretta sono attribuiti 2 punti mentre alla domanda non risposta o sbagliata non sarà attribuito alcun punteggio e non è prevista alcuna penalizzazione

Prova orale

La prova orale, della durata di 45 minuti, è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso per la quale partecipa nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico (lezione simulata). Supera la prova chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

Graduatorie finali

Al termine delle prove le commissioni elaborano una graduatoria generale sommando i voto della prova scritta, della prova orale e dei titoli posseduti da ogni candidato. I candidati che saranno collocati in posizione utile saranno immessi in ruolo fino alla copertura dei posti vacanti disponibili messi a concorso, è previstolo scorrimento della graduatoria soltanto in caso di eventuali rinunce.

