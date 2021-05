Concorsi ordinari docenti: le novità sulle procedure [DIRETTA 27/05 ore 18:30]

Con la pubblicazione del decreto sostegni bis n. 73 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, ripartono le procedure concorsuali sia STEM che ordinarie per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola.

L’articolo 59 è quello che direttamente interessa i concorsi. Viene espressamente detto che questi ultimi si svolgeranno con cadenza annuale, ma, come affermato dall’esperto di politiche scolastiche Marco Campione in un nostro video, non è detto che si riesca a rispettare tale impegno.



Ciò inoltre cozzerebbe con quanto espressamente detto al comma 13, dove viene disposto che i candidati che non dovessero superare le relative prove non potrebbero partecipare al concorso successivo, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.

Nello stesso articolo sono inoltre esplicitate le procedure per i concorsi ordinari per i posti comuni e per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria, di primo e di secondo grado.

Procedure che eliminano le prove preselettive e introducono una sola prova scritta con quesiti a scelta multipla, una prova orale, la valutazione dei titoli e la relativa graduatoria finale.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, secondo quanto espresso nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i concorsi che vanno sotto la denominazione STEM sono in tutto 6129:

A020 – Fisica (282)

A026 – Matematica (1005)

A027 – Matematica e fisica (815)

A028 – Matematica e scienze (3124)

A041 – Scienze e tecnologie informatiche (903)

Questi avranno una procedura più veloce nella misura in cui, entro il 31 agosto, dovrebbero essere terminate tutte le operazioni.

Su questi argomenti e su quant’altro previsto dal decreto, relativamente ai concorsi, verterà l’appuntamento della Tecnica della Scuola live di giovedì 27 maggio alle ore 18:30.

Interverranno i nostri esperti di legislazione scolastica, prof. Lucio Ficara, prof. Salvatore Pappalardo e avv. Dino Caudullo. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.