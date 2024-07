Supplenze docenti a. s. 2024/2025. Contratti fino all’avente diritto a garanzia dei vincitori dei concorsi in atto

Nella conversione in legge del decreto 71 del 2024 è stato introdotto un emendamento che ripristina i contratti fino all’avente diritto, al fine di garantire i vincitori dei concorsi per il reclutamento dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado ancora in via di espletamento, le cui graduatorie di merito non dovessero essere emanate entro il 31 agosto del 2024.

Nomine fino all’avente diritto

Eccezionalmente per l’anno scolastico 2024/2025, l’emendamento ha previsto la nomina dei vincitori delle procedure concorsuali a condizione che le graduatorie definitive siano pubblicate entro il 10 dicembre del 2024 al fine di poter completare le operazioni di assunzione entro il 31 dicembre del 2024. I posti dall’inizio delle lezioni fino alle nomine dei vincitori, saranno assegnati dal dirigente scolastico ai docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto con la formula dell’avente diritto.

Vincitori di concorso

I docenti vincitori di concorso aventi diritto al posto di ruolo, dovranno assumere servizio, presso la sede individuata, entro 5 giorni dall’assegnazione della sede medesima. Fermo restante che qualora avessero ricevuto, prima della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono stati vincitori, ivi restano a prestare servizio.

Vincitori abilitati e non

I docenti vincitori di concorso se abilitati, riceveranno un contratto a tempo determinato durante il quale dovranno svolgere l’anno di formazione e prova; superato il quale, detto contratto sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato. Qualora invece dovessero essere vincitori, ma non abilitati, durante l’anno con contratto a tempo determinato oltre all’anno di prova, dovranno conseguire l’abilitazione a proprie spese.