Concorsi ordinari docenti, Ministero chiede aumento dei posti di 14.338 unità: a quando i bandi?

Nell’incontro di informativa Ministero-Sindacati del 16 ottobre, il MIM ha fatto sapere di avere richiesto l’autorizzazione al MEF di ulteriori 14.438 posti da bandire per i prossimi concorsi ordinari PNRR.

Si tratta dei posti che risultano disponibili e vacanti rispetto ai 50.807 posti già autorizzati e al netto delle assunzioni in ruolo effettuate per l’a.s. 2023/24. Questi ulteriori 14.438 posti si vanno dunque a sommare ai 30.126 che non erano stati inizialmente autorizzati, per un totale di 44.546 posti disponibili per il prossimo concorso.

Nel corso dell’incontro i Sindacati hanno chiesto informazioni in merito alla tempistica di indizione dei concorsi. In proposito, il Governo, con il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 settembre, ha già autorizzato il MIM a bandire i concorsi per 30.216 posti. Ma ad oggi il Ministero non è stato ancora in grado di dire quando partiranno i concorsi primaria/infanzia e secondaria, che, ricordiamo, verranno banditi sia per i posti comuni che per i posti di sostegno.

Le richieste sindacali

Secondo quanto riposta la FLC CGIL, è stato chiesto di conoscere in dettaglio la suddivisione dei posti divisi per regione/grado/posto/classe di concorso.

Ed è stata ribadita la proposta di reiterare le assunzioni da GPS 1 fascia sostegno al 2024/25.

Il corso sulle competenze pedagogico-didattiche per infanzia e primaria

Utile alla preparazione al concorso il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario infanzia e primaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

Il corso sulle competenze didattico-metodologiche per secondaria

Su questi argomenti il corso Competenze pedagogico-didattiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 15 ore di videolezione.

Il corso è indirizzato ai candidati del concorso docenti 2023, ma anche a chi già insegna e intende acquisire ulteriori competenze sul piano didattico-metodologico. Nella prova scritta dei concorsi i quesiti saranno volti ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Il presente corso presenta la trattazione commentata dei contenuti più rilevanti attinenti alla macroarea delle competenze didattico-metodologiche, fra quelle individuate dal bando. Tale ampia tematica viene in esso affrontata attraverso l’analisi e le riflessioni sui suoi più svariati aspetti: parole-chiave, concetti, metodi, strumenti, teorie, modelli progettuali, riferimenti scientifici, aspetti procedurali.

A BREVE DISPONIBILE ANCHE IL CORSO SULLE “COMPETENZE PEDAGOGICHE E PSICOPEDAGOGICHE”