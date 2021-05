Concorsi, reclutamento, carriera docenti e alunni per classe nei piani del Ministro [VIDEO]

Nella giornata di martedì scorso, durante l’intervento in Parlamento, il ministro Bianchi ha passato in rassegna le molteplici criticità del sistema scolastico.

Particolare interesse ha suscitato la parte del discorso sui temi del reclutamento e del precariato.

Bianchi ha detto che è ormai indispensabile definire le procedure concorsuali da utilizzare a regime, ma anche aggiunto che il tema del precariato va affrontato e risolto rapidamente, cosa che ha fatto dire a molti che il Governo ha in preparazione un decreto legge per l’assunzione di 100mila precari, ma per ora non ci sono notizie certe in tal senso.

Sulla valorizzazione del personale scolastico ha parlato di iniziative formative collegate alle progressioni di carriera.

Il Ministro ha parlato anche della necessità di ridurre il numero degli alunni per classe rimandato però tutto ad una più ampia riforma del sistema scolastico.

Di tutto questo e molto altro ancora parliamo nel nostro video odierno.