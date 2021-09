Concorsi religione cattolica, saranno due per la copertura di 5.116 posti dall’a.s. 2021/22 al 2023/24 [DPCM]

Concorsi religione cattolica, saranno due per la copertura di 5.116 posti dall’a.s....

Sull Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. 20 luglio 2021 riguardante l’autorizzazione all’avvio di due procedure concorsuali per la copertura di 5.116 posti per l’insegnamento della religione cattolica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il D.P.R. 17 agosto 2021, recante autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 12.193 unità di personale A.T.A., n. 450 unità di dirigenti scolastici n. 108 unità di personale educativo e n. 673 unità di insegnanti di religione cattolica.