Concorso docenti di religione straordinario, 13mila domande inoltrate: presto la nota con chiarimenti sui titoli

Facendo seguito alla richiesta avanzata dalla Cisl Scuola, si è svolto oggi, martedì 23 luglio, presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Mim, l’incontro di informativa sulle problematiche relative ai titoli di accesso al concorso riservato per docenti IRC.

La Cisl Scuola, come riporta un comunicato, facendo seguito a quanto già in precedenza osservato, ha sottolineato anzitutto come nella fase di inoltro delle domande di ammissione alle procedure straordinarie, a causa di una formulazione delle tabelle risultata da subito poco chiara, siano emersi numerosi dubbi interpretativi, incentrati in particolare sull’esatta indicazione dei codici identificativi dei titoli di qualificazione professionale.

Cosa è emerso dall’incontro

L’Amministrazione, dopo aver reso noto che le domande inoltrate sono più di 13mila, più o meno equamente distribuite tra le due procedure straordinarie, si è resa disponibile a inviare agli uffici scolastici regionali una nota contenente indicazioni operative e chiarimenti, al fine di garantire una omogeneità di valutazione e un trattamento delle istanze non segnato da eccessi di fiscalismo, ma rivolto quanto più possibile a risolvere eventuali anomalie nella compilazione delle istanze dovute a difficoltà interpretative delle disposizioni, con l’obiettivo di non veder compromesse per meri aspetti formali le aspettative legate alla partecipazione al concorso da parte di tutti i candidati per i quali sia evidente il possesso dei prescritti requisiti.

La nota, di prossima emanazione, sarà preventivamente discussa con le organizzazioni sindacali.

Concorso docenti religione, come far parte delle commissioni esaminatrici? Al via le domande

Nel periodo compreso tra il 16 luglio 2024 (ore 09.00) e il 2 agosto 2024 (ore 23.59) saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla nomina a presidente e componente delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali straordinarie per docenti IRC nelle scuole di ogni ordine e grado.

Lo ha comunicato il Ministero, con avviso del 12 luglio scorso.

I professori universitari, i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti che intendono proporre la propria candidatura dovranno presentare istanza attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.