Concorsi scuola 2023, tra poco i bandi: facciamo il punto – DIRETTA ore 16

L’Italia dovrà realizzare 70mila assunzioni entro il 2024. È questo l’impegno assunto con la Commissione Europea. Come arrivare all’obiettivo? Attraverso due procedure concorsuali che verranno bandite in due diversi momenti. Il primo partirà a settembre. Per primaria e infanzia sarà aperto ai laureati in scienze della formazione primaria oppure ai diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/02. Nella scuola secondaria potranno partecipare sia coloro che hanno l’abilitazione, sia coloro che hanno la laurea più i 24 cfu presi entro ottobre 2022, sia coloro che hanno 3 anni di servizio negli ultimi 5 di cui uno nella specifica classe di concorso nella scuola statale. Per quanto riguarda gli itp potranno partecipare anche i docenti che sono in possesso del semplice diploma che dà accesso alla classe di concorso del profilo degli itp. Questo primo concorso sarà bandito anche per i posti di sostegno e in quel caso il titolo di accesso è la specializzazione.

Il secondo concorso sarà bandito entro gennaio e vedrà la medesima platea come partecipanti ma in più coloro che hanno o avranno nel frattempo fatto l’iscrizione per acquisire i 30 cfu dei corsi abilitanti che dovranno partire nel prossimo autunno.

Ma a che punto sono le procedure concorsuali che sono state sin qui svolte? Che prospettive di assunzione dei candidati inseriti nelle relative graduatorie ci sono? Qual è l’attuale situazione dei docenti che hanno partecipato al concorso straordinario? Quali punti di contrasto sono emersi?

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 18 luglio, alle ore 16. Ospiti l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, Luisa Treccani, esperta di normativa scolastica e Antonio Pellegrino, rappresentante del gruppo “Docenti concorso straordinario”. La diretta sarà visibile come sempre sui canali social Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

