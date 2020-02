Concorsi scuola nel decreto milleproroghe. Le nostre FAQ

Le nostre FAQ sull’argomento.

Il DL Milleproroghe si interessa dei concorsi che saranno indetti prossimamente?

Sì , il DL milleproroghe approvato alla Camera e che sarà così com’è approvato dal Senato, introduce alcune novità anche per il concorso straordinario, il concorso ordinario, la procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, previsti dall’art. 1 comma 1 del decreto legge 126/19.

Sono cambiate le scadenze dei bandi?

Sì, i concorsi devono essere banditi entro il 30 aprile 2020 (art. 7 comma 10-quaterdecies), questo comporterà dei ritardi nella pubblicazione dei bandi.

Ci sono novità sui programmi?

Questa é la novità sostanziale. La prova scritta relativa al concorso straordinario della scuola secondaria e alla procedura finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria riguarderà il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami e non quello del concorso per titoli ed esami del 2016 (art. 6 comma 10-terdecies).

Ci sono altre novità?

Sì, si prevede la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione.