Decreto Milleproroghe 2024 in Gazzetta Ufficiale: le novità su certificazione di alfabetizzazione digitale e Gps

Il decreto Milleproroghe 2024, ossia il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 28 febbraio. Come abbiamo scritto in precedenza, sono molte le norme di interesse per la scuola che entrano in vigore proprio oggi, 29 febbraio, contenute all’articolo 5.

Decreto Milleproroghe, le norme relative alla scuola

Viene eliminato il requisito del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per l’ammissione all’esame di Stato nell’anno scolastico 2023/2024.

Viene prorogata per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, le novità

Un emendamento interviene a correggere una recente norma contrattuale: con l’entrata in vigore del CCNL/2019/2021 è infatti stato previsto, quale titolo d’accesso, oltre al titolo di studio il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale; la norma prevedeva un anno di tempo per conseguire il titolo; con emendamento inserito nel decreto milleproroghe, i nuovi iscritti alla terza fascia ATA avranno la possibilità di conseguire la certificazione informatica entro un anno.

Ecco l’articolo 5 comma 3-ter, che spiega la situazione: “Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall’articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime”.

In soldoni si prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica.

Il decreto prevedeva anche che, entro il 5 gennaio scorso e per il solo anno scolastico 2024/2025, le Regioni potessero provvedere al dimensionamento della rete scolastica con modalità in deroga alla disciplina vigente. Nel concreto, per il solo anno scolastico 2024/2025, le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, con un precedente provvedimento ministeriale.

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento per il cosiddetto docente vicario viene riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.