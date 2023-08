Concorsi scuola, reggenze e legge 104: i temi dell’incontro tra Valditara e Dirigentiscuola

Si è svolto ieri, 29 agosto, l’incontro tra il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il sindacato DirigentiScuola. Come spieghiamo in un altro articolo, tra i tanti argomenti, si è parlato anche di concorsi con la pubblicazione dei due bandi entro la fine di settembre e l’intenzione di emanare il bando di concorso per dirigenti tecnici in tempi brevi, con una previsione assunzionale di circa 500 unità.

“Tra i temi toccati – riferisce DirigentiScuola – ampio spazio alla mancata copertura di centinaia di istituzioni scolastiche che, gioco forza, dovranno essere affidate in reggenza ai colleghi già oberati dalla mole di lavoro dell’istituzione di titolarità”. Il sindacato segnala la situazione che danneggia gravemente il sistema e sottrae numerosi posti di lavoro.

Tra gli altri argomenti affrontati, come riporta “Il Sole 24 Ore” c’è la “vergognosa situazione dei diplomifici, i cui effetti si riverberano sulla qualità del sistema scolastico che, al contrario, ha bisogno di personale preparato e ben formato” e la legge 104/92. Secondo il sindacato guidato da Attilio Fratta, la legge è diventata quasi un passepartout per la mobilità della dirigenza scolastica. “Un sacrosanto diritto su cui, però, sarebbe opportuno attivare controlli”.

Al termine dell’incontro il presidente Fratta si è detto fiducioso sugli impegni presi dal Ministro ma ha anche affermato che il sindacato continuerà a vigilare.

