Concorso dirigenti riservato, prova scritta iniziata dopo 4 ore: tanfo di fogna in sala e malori per alcuni candidati, chiamato il 118

Ieri, 6 maggio, si è svolta la prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per il concorso riservato per dirigenti scolastici riservato ai ricorrenti del 2017. La prova si è svolta presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma. La convocazione era alle 10,30.

Concorso dirigenti scolastici riservato, cosa è successo ieri

Purtroppo, però, a quanto pare le cose non sono andate benissimo, e la prova avrebbe avuto inizio alle 14.30 tra caos e disagi. Lo riporta Il Mattino. A quanto pare mancavano i tablet, le sedie, ma soprattutto c’era nella grande sala una tanfo di fogna insopportabile.

Molti i candidati che si sono sentiti male e sono intervenute le ambulanze. I risultati per i 2400 aspiranti dirigenti scolastici? Malgrado fosse un quiz al computer non sono stati dati nella giornata di ieri, arriveranno oggi. Quanto accaduto è stato verbalizzato alla presenza del dirigente del ministero dell’Istruzione e del Merito.

Concorso dirigenti scolastici riservato, chi deve svolgere l’orale?

Per quanto riguarda coloro i quali avevano fatto ricorso per la prova orale, questa si sta svolgendo in queste settimane.

La prova orale si svolge presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Viale Trastevere n. 76/a – Roma. I turni ancora in corso sono:

• Maggio 2024: giorni 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. In ciascuna delle giornate indicate il turno antimeridiano inizia alle ore 8:20; il turno pomeridiano inizia alle ore 13,50.

I candidati interessati, ossia coloro che avranno conseguito nella prova orale un punteggio pari o superiore a 6/10, dovranno effettuare il versamento secondo le indicazioni fornite nell’Avviso e comunque entro i successivi sette giorni dallo svolgimento della prova per la partecipazione al corso intensivo di formazione.