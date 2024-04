Concorso dirigenti scolastici riservato, prova scritta il 6 maggio: requisiti, istruzioni e informazioni utili

Come abbiamo scritto, si svolgerà il prossimo 6 maggio la prova in modalità scritta di accesso al corso intensivo di formazione per il concorso riservato per Dirigenti scolastici di cui al D.M. 8 giugno 2023, n. 107. A comunicarlo è stato il Ministero con avviso del 5 aprile.

Concorso dirigenti scolastici riservato, dove si svolge la prova?

La prova in modalità scritta si svolgerà presso il padiglione n. 7 della NUOVA FIERA DI ROMA, Via Portuense n.1645/1647, ingresso Nord. Tutti i candidati sono convocati alle ore 10,30.

Concorso dirigenti scolastici riservato, chi deve svolgere la prova scritta?

Alla prova scritta di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso del 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023:

Hanno proposto ricorso entro i termini di legge e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta ;

; Hanno superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.

Concorso dirigenti scolastici riservato, cosa studiare per la prova scritta?

La prova scritta ha la durata di 120 minuti e consiste in cento quesiti:

Quindici su queste sei materie, indicate dal Decreto 3 agosto 2017, n. 138:

1. normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

2. processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

3. organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

4. organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realta’ del personale scolastico;

5. elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita’ tipiche del dirigente scolastico, nonche’ di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

6. contabilita’ di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

Cinque sulla conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta;

Cinque sulla conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0.

Concorso dirigenti scolastici riservato, chi deve svolgere la prova orale?

Coloro che, invece, hanno proposto ricorso entro i termini di legge e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale hanno dovuto invece sostenere una prova orale. Come abbiamo scritto, con avviso n° 38649 del 20 marzo 2024 queste prove orali hanno preso il via.

La prova orale si svolge presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Viale Trastevere n. 76/a – Roma nelle seguenti date e orari:

• Aprile 2024: giorni 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24. In ciascuna delle giornate indicate il turno antimeridiano inizia alle ore 8:20; il turno pomeridiano inizia alle ore 13,50

• Aprile 2024: giorni 16, 23. In ciascuna delle giornate indicate è previsto solo il turno pomeridiano con inizio alle ore 16:00

• Maggio 2024: giorni 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. In ciascuna delle giornate indicate il turno antimeridiano inizia alle ore 8:20; il turno pomeridiano inizia alle ore 13,50.

Per quanto riguarda il concorso per dirigenti scolastici ordinario, al momento non ci sono novità in merito alla somministrazione delle prove scritte.

Il corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

La guida della Tecnica della Scuola per gli aspiranti dirigenti

Come prepararsi al meglio per le prove? La Tecnica della Scuola, grazie al supporto di una fitta rete di dirigenti scolastici ed esperti di normativa scolastica, ha creato una vera e propria guida alla preparazione dedicata agli aspiranti dirigenti scolastici, divisa in base all’argomento, in alcuni casi con quiz per mettersi alla prova.