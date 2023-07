Concorso dirigenti scolastici 2023 riservato ricorrenti, pubblicato decreto: quando e come presentare domanda?

Concorso dirigenti scolastici 2023 riservato ricorrenti, pubblicato decreto: quando e come presentare...

Il decreto 107 dell’8 giugno 2023 definisce le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

Abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; Abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se in seguito caducato; Abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Quando presentare la domanda

Dalla data di pubblicazione dell’avviso, sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito, i candidati avranno trenta giorni di tempo per presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata allo scopo che sarà chiusa allo scadere del termine dei trenta giorni assegnati.

Procedura per presentare la domanda

All’atto della presentazione della domanda il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento del primo versamento pari a € 350,00. Il suddetto versamento va fatto nei termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico.

Data della prova e identificazione dei candidati

Ultimata la procedura di presentazione delle domande, almeno venti giorni prima dell’inizio della prova sarà cura del Direttore generale per il personale scolastico emanare un avviso sempre sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito con il quale saranno rese note la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. Si ricorda agli interessati che il suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Superamento della prova di ammissione

I candidati appartenenti alle categorie a) e b) che superano la prova scritta della durata di 120 minuti, consistente in cento quesiti, e i candidati della categoria c) che superano la prova orale della durata di 60 minuti consistente in un colloquio su quesiti predisposti dalla Commissione prima dell’inizio della prova, sono ammessi al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale se conseguono un punteggio minimo di 60/100.

SCARICA IL DECRETO

Il corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.