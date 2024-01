Concorso dirigenti scolastici 2024 riservato ricorrenti, oggi scade il termine per presentare la domanda: cosa c’è da sapere

Come abbiamo scritto più volte, con Avviso n. 79720 del 29 dicembre 2023 il Ministero ha fornito indicazioni in merito al concorso per dirigenti scolastici riservato ai ricorrenti 2017.

L’avviso contiene indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria.

Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso 2017, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate, fermo restando quanto dettagliato all’articolo 2 del DM 107/2023:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

La domanda di partecipazione può essere inviata oggi, per la precisione entro le ore 23,59 del 27 gennaio 2024.

L’accesso alla compilazione dell’istanza potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”. Al servizio si accede dal sito www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera I > Istanze on Line, vai al servizio”. Per compilare la domanda occorre poi accedere alla voce “Concorso riservato per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, di cui al DM 107 – 8 giugno 2023”. Al servizio si può accedere anche tramite il link presente sul portale InPA raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per la partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione è dovuto il versamento del contributo di segreteria pari a € 350,00. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla domanda di partecipazione sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

Per tutte le informazioni rimandiamo alla pagina appositamente predisposta dal Ministero.

