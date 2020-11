Concorso Dirigenti scolastici Bolzano, domande entro il 4 dicembre

È stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento a livello provinciale dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano.

I posti disponibili sono 12.

Le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’anno scolastico 2024/2025, sino all’esaurimento della graduatoria.

Articolazione del concorso

La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:

a) eventuale prova preselettiva, attivabile nel caso in cui il numero dei candidati ammissibili superi il quintuplo dei posti messi a concorso

b) prova scritta

c) prova orale.

Chi può partecipare

Al concorso possono partecipare:

personale docente delle scuole primarie e secondarie di I e II grado statali e a carattere statale in lingua italiana

personale docente di seconda lingua delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua tedesca.

Requisiti

È necessario il possesso di:

diploma di laurea magistrale o specialistica oppure

laurea conseguita in base al previgente ordinamento oppure

diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure

diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

È ammesso il personale docente delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua ladina in possesso di uno dei titoli di studio elencati sopra nonché di diploma di maturità conseguito presso una scuola di lingua italiana o ladina.

Tutte/i le candidate/ i candidati devono essere state/i assunti con contratto a tempo indeterminato e confermati in ruolo; devono inoltre avere effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione o nelle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano, un servizio di insegnamento di almeno cinque anni.

Presentazione domande

Il termine per la presentazione delle domande scade il 4 dicembre 2020 alle ore 12.00. Le domande dovranno pervenire solo via posta elettronica ordinaria o PEC, all’Intendenza scolastica italiana-Ufficio Amministrazione scolastica, entro e non oltre tale termine.