Concorso dirigenti scolastici, come affrontare la prova scritta? I consigli delle esperte

Il Ministero ha pubblicato il calendario della prova scritta del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194.

I consigli su come affrontare la prova scritta

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 ottobre, le dirigenti scolastiche Gabriella Chisari e Annamaria DI Falco hanno dato dei consigli su come affrontare la prova scritta.

Quali tecniche di scrittura per quesiti a risposta aperta possiamo consigliare ai candidati? Risponde la dirigente Annamaria Di Falco

I quesiti a risposta aperta fanno parte della tipologia dei testi brevi di comunicazione/ informazione/argomentazione e pertanto richiedono uno stile di forte impatto comunicativo/informativo, chiaro, semplice, efficace, con uso appropriato dei connettivi.

La prima operazione da fare è quella di analizzare con massima attenzione la consegna, operazione fondamentale per non correre il rischio concreto di “ andare fuori tema”.

L’analisi della consegna ha lo scopo di:

focalizzare il concetto chiave della consegna, non sempre evidente ad una lettura superficiale

esplicitare aspetti e procedure (es. i risultati che si vogliono raggiungere o funzioni specifiche e ruolo del dirigente, etc.)

individuare i processi da mettere in atto per superare le criticità e valorizzare gli aspetti positivi.

Un consiglio: usare la normativa con discrezione. Non un elenco sterile di leggi e di norme per dimostrare che si è preparati, ma un uso funzionale delle stesse per ancorare i concetti esposti a puntelli solidi e oggettivi

Quali tecniche di scrittura utilizzare? Risponde la dirigente Gabriella Chisari

La seconda operazione è quella di ordinare i concetti principali mediante una scaletta, (meglio se elaborata solo mentalmente, a causa dell’esiguità del tempo a disposizione) e di calcolare il tempo a disposizione in modo produttivo, evitando un utilizzo eccessivo per un quesito a discapito di un altro o degli altri.

La terza operazione da fare è quella della scrittura: i testi brevi finalizzati alla comunicazione/informazione/argomentazione utilizzano un linguaggio chiaro, semplice, incisivo

di tipo paratattico quando si vogliono mettere in evidenza un concetto, un’opinione personale, un punto del discorso che si ritiene particolarmente importante

di tipo ipotattico, comunque senza assolutamente esagerare, quando si vuole articolare un concetto o il proprio pensiero in maniera più dettagliata utilizzando i connettivi per legare i concetti in maniera consequenziale e per dare logica coerenza a quanto detto prima.

La quarta operazione: rendere accattivante, piacevole e “leggero” il discorso andando subito al focus e svolgendolo “indossando le vesti del dirigente”, evitando la pesantezza della scrittura di tipo scolastico.

