Concorso dirigenti scolastici, esiti prova preselettiva: il punteggio minimo per accedere allo scritto per regione

Il 23 maggio, come abbiamo ampiamente scritto, si è svolta la prova preselettiva del concorso ordinario per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici.

La prova si è tenuta in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale, nella sede individuata nell’USR al quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

Ecco le pagine dei vari Usr in cui è stato pubblicato il punteggio minimo utile ai fini dell’ammissione alla prova scritta:

Abruzzo 37

Calabria 37

Campania 40

Emilia-Romagna: 36

Friuli Venezia Giulia 35 (37 ammessi) – ELENCO AMMESSI

Lazio 37 (218 ammessi)

Liguria 38

Lombardia 36

Marche 38 (47 ammessi) – ELENCO AMMESSI

Piemonte 35 – ELENCO AMMESSI

Puglia 38

Sicilia 39 – ELENCO AMMESSI

Sardegna 37

Toscana 36

Umbria 37 (15 ammessi)

Veneto 35

Secondo quanto riportato all’art. 6 comma 10 del bando, ogni Usr provvederà a pubblicare l’elenco degli ammessi alla prova scritta sul proprio sito e su INPA. Ricordiamo che gli accertamenti in corso per la verifica dei requisiti di accesso e gli esiti di eventuali prove suppletive, potranno determinare una variazione del punteggio minimo richiesto per accedere alla prova scritta, di cui nell’eventualità sarà data comunicazione.

Al momento gli elenchi degli ammessi sono stati pubblicati solo in Friuli, Piemonte, Marche e Sicilia.

Quanti posti per regione?

Come riporta l’articolo 3 del bando, i posti disponibili sono 587. Il documento riporta la ripartizione dei posti regione per regione:

Abruzzo 12

Calabria 11

Campania 34

Emilia-Romagna 28

Friuli-Venezia Giulia 11

Lazio 50

Liguria 6

Lombardia 156

Marche 14

Piemonte 65

Puglia 32 Sicilia 26

Sardegna 11 Toscana 54

Umbria 5

Veneto 72

In totale sono quindi 338 posti al Nord, 135 al Centro e 114 al Sud e Isole.

Concorso dirigenti scolastici, come visionare la prova preselettiva

Dallo scorso 4 giugno gli USR hanno informato che è possibile, per i candidati, visionare la propria prova preselettiva svolta.

In particolare, i candidati possono accedere al proprio compito con le proprie credenziali SPID dal link https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/:

selezionando il TAB “ Graduatorie ” e poi il Concorso specifico

” e poi il Concorso specifico effettuando, dalla “ Sezione Allegati ”, il download del file “.zip”

