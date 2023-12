Bando concorso dirigenti scolastici 2023 online, i posti regione per regione: 338 al Nord, 135 al Centro e 114 al Sud e Isole

Oggi 19 dicembre è stato pubblicato il bando del concorso dirigenti scolastici. I posti, come abbiamo scritto, previsti dal bando sono 587. La scadenza per presentare la domanda, dal 19 dicembre, è fissata al 17 gennaio.

Al concorso – che prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati – potrà partecipare il personale docente ed educativo di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti disponibili saranno ripartiti tra le regioni tenendo conto delle sedi vacanti nel prossimo triennio.

Quanti posti per regione?

Come riporta l’articolo 3 del bando, i posti messi a bando sono 587. Il documento riporta la ripartizione dei posti regione per regione:

Abruzzo 12

Calabria 11

Campania 34

Emilia-Romagna 28

Friuli-Venezia Giulia 11

Lazio 50

Liguria 6

Lombardia 156

Marche 14

Piemonte 65

Puglia 32 Sicilia 26

Sardegna 11 Toscana 54

Umbria 5

Veneto 72

In totale sono quindi 338 posti al Nord, 135 al Centro e 114 al Sud e Isole.

Chi si occupa della procedura concorsuale?

Ciascun USR è responsabile della procedura e cura l’organizzazione del concorso, In particolare, l’USR nomina le Commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito e procede alle eventuali esclusioni.

Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle prove concorsuali sono rese note mediante appositi avvisi, con valore di notifica a tutti gli effetti, da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR competente nonché sul Portale INPA.

Cosa succede se non ci si presenta alle prove?

Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso. I candidati devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame per ciascuna prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché ricevuta attestante il versamento del contributo.

Le prove previste dal presente bando non possono aver luogo nei giorni di festività religiose nonché nei giorni festivi nazionali. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una delle prove nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

Il corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.