Concorso Dirigenti scolastici, identificazione dei candidati dalle ore 13,30 del 30 ottobre: cosa fare prima della prova scritta

Il Ministero ha pubblcato il calendario della prova scritta del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194.

La prova scritta si svolgerà il 30 ottobre 2024 in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 del giorno della prova.

Operazioni di identificazione

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 13:30. I candidati effettueranno le operazioni di riconoscimento e firmeranno il registro d’aula cartaceo. Ad ogni candidato verrà consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. Il candidato è tenuto a verificare l’esattezza dei propri dati personali.

Estrazione del codice anonimo

A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un codice anonimo, che gli sarà quindi consegnato. Lo scopo di questo codice anonimo è duplice. Il primo è quello di disaccoppiare la prova dall’identità del candidato che la svolge. Il secondo è quello di assicurare la non ripudiabilità della prova.

Al candidato verrà consegnata una bustina internografata nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la bustina.

Inserimento della parola chiave e inizio della prova

Successivamente il candidato verrà fatto accomodare in una delle postazioni disponibili, dove troverà visualizzata la schermata di benvenuto.

Nel momento in cui tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile d’aula o il comitato di vigilanza comunicherà la “parola chiave di inizio/sblocco della prova” che i candidati dovranno inserire nell’apposita schermata.

Una volta inserita la parola chiave, il candidato avrà 3 minuti di tempo per leggere le istruzioni; allo scadere dei 3 minuti, oppure cliccando sul pulsante “inizia nuova prova”, si avvierà la prova.

