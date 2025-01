Concorso dirigenti scolastici, integrati i Quadri di riferimento della prova orale sulla verifica di conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti informatici e TIC

Con il riferimento al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali (D.M. 13 ottobre 2022, n. 194), il Ministero ha pubblicato l’integrazione dei Quadri di riferimento della prova orale per quanto riguarda la “verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche”.

La prova pratica verterà sui seguenti argomenti:

elaborazione testi;

utilizzo di fogli di calcolo;

realizzazione di una presentazione;

motori di ricerca e gestione della posta elettronica;

sistemi per la condivisione di files;

utilizzo di piattaforme per videoconferenze.

Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/concorso-dirigenti-scolastici-2023