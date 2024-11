Concorso dirigenti scolastici, lettere estratte per la prova orale: elenco avvisi USR [AGGIORNATO]

Il 30 ottobre scorso si è svolta la prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – DM 13 ottobre 2022, n. 194.

Dopo la correzione delle prove, sarà il momento della prova orale, che si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

In cosa consiste la prova orale

La prova orale, la cui durata è di almeno trenta minuti, consiste in:

a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.

I quesiti sono predisposti dalla Commissione esaminatrice che sceglie anche i testi in lingua inglese da sottoporre al candidato.

Valutazione della prova orale

Per la valutazione della prova orale le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti, attribuiti nel limite massimo di 82 punti per il colloquio, di 6 punti per l’accertamento della conoscenza dell’informatica e di 12 punti per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

La Commissione, prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle lettere a), b) e c). Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Lettera estratta alla prova orale

Alcuni USR hanno pubblicato la lettera estratta per determinare l’ordine dei candidati che svolgeranno la prova orale:

Abruzzo – Lettera C avviso

Calabria – Lettera O avviso

Lazio – Lettera F avviso

Puglia – Lettera U avviso

Veneto – Lettera T avviso