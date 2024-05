Concorso dirigenti scolastici ordinario, 587 posti: prova preselettiva il 23 maggio. L’avviso su INPA

Come abbiamo già anticipato, il 23 maggio si svolgerà la prova preselettiva del concorso ordinario per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici.

La prova si svolgerà in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle ore 15:45. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 del giorno della prova.



La prova preselettiva si svolge nella sede individuata nell’USR al quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova stessa. Tale comunicazione è data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici scolastici regionali.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché della ricevuta attestante il versamento del contributo di segreteria, da esibire al momento delle operazioni di riconoscimento.

Fatte salve le specifiche disposizioni legislative a favore di alcune categorie di candidati, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Su questa pagina sono riportate tutte le informazioni inerenti alla procedura concorsuale.

Il corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduliaffronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

