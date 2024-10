Concorso Dirigenti scolastici, prova scritta al computer per una durata di 180 minuti: 5 quesiti a risposta aperta e 2 quesiti in inglese

Concorso Dirigenti scolastici, prova scritta al computer per una durata di 180...

Il Ministero ha pubblcato il calendario della prova scritta del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194.

La prova scritta si svolgerà il 30 ottobre 2024 in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 del giorno della prova.

Durata della prova

La prova scritta ha la durata di 180 minuti e si svolge mediante l’ausilio di mezzi informatizzati.

Articolazione della prova

Consiste in cinque quesiti a risposta aperta, vertenti sugli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 del DM 13 ottobre 2022, n. 194, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Ciascuno dei due quesiti in lingua inglese è strutturato in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati almeno di livello B2 del CEFR.

Ogni quesito è presentato in una schermata, che è possibile eventualmente scorrere utilizzando la barra laterale.

La parte inferiore della pagina è riservata all’inserimento della risposta da parte del candidato.

Durante lo svolgimento della prova sarà sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo cliccando sul pulsante “vai alla pagina di riepilogo”. In quest’ultima pagina saranno visualizzate tutte le domande.

Per ogni domanda sarà visualizzato un pulsante di colore magenta o azzurro. Il pulsante di colore magenta indicherà che il candidato ha già risposto alla domanda. Il pulsante di colore azzurro indicherà che il candidato non ha ancora risposto alla domanda. Cliccando su qualsiasi pulsante, sarà possibile accedere alla relativa domanda, ed eventualmente modificare la risposta.

Conclusione della prova

Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato.

Nella parte superiore della pagina sarà sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova.

Al termine dei 180 minuti il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

Fino allo scadere del tempo, il candidato può modificare il contenuto della propria prova.

Il corso di preparazione al concorso dirigenti scolastici

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.