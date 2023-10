Concorso dirigenti scolastici, “quote blu” sì o no? Il Ministero precisa: “Nessuna riserva per i candidati di sesso maschile”

“Quote blu” al concorso per dirigenti scolastici, sì, no, forse? Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto chiarezza con un comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi, 19 ottobre, in merito al polverone che si è alzato relativo alla presunta presenza di riserve per i candidati di sesso maschile nel bando di concorso.

Ecco il contenuto del messaggio:

“In merito ad alcune dichiarazioni sindacali relative all’attuazione da parte del Ministero della normativa sull’equilibrio di genere si precisa quanto segue:

La previsione contenuta nella bozza di bando di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici discende dall’applicazione di una norma contenuta nel regolamento sull’accesso agli impieghi in tutte le pubbliche amministrazioni, il DPR n. 487/94, come di recente modificato dal DPR n. 82/2023.

Tra le modifiche introdotte c’è quella che prevede che nei bandi di concorso nelle pubbliche amministrazioni debba essere indicata, per la qualifica interessata, la percentuale di rappresentatività dei generi calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale fra i generi sia superiore al 30 per cento, nello scorrimento della graduatoria per le assunzioni, a parità di titoli e merito, si applica la preferenza a favore del candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Nel settore della dirigenza scolastica il titolo di preferenza, a parità di titoli e merito, potrà operare in sede di scorrimento della graduatoria a favore del candidato di genere maschile in quanto in quasi tutte le regioni il differenziale del 30 per cento sul personale in servizio vede la prevalenza del genere femminile. In Sardegna, dove il differenziale è al di sotto del 30 per cento, il titolo di preferenza non trova applicazione.

Pertanto, è sbagliato e fuorviante dire che il Ministero ha introdotto le “quote blu” perché non è stata prevista nel bando alcuna riserva a favore dei candidati di genere maschile ma solo una preferenza che non sovverte l’ordine di graduatoria dei vincitori del concorso.

Niente di sconvolgente

La questione, di cui noi ci siamo ampiamente occupati, si è sollevata stamattina, come riporta Il Corriere della Sera. L’articolo 10 della bozza di bando stabilisce: “Considerate le percentuali di rappresentatività di genere in ciascuna regione, viene garantito l’equilibrio di genereapplicando nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, in cui il differenziale tra i generi è superiore al 30 per cento, il titolo di preferenza in favore del genere maschile in quanto meno rappresentato”.

In pratica in quasi tutte le regioni verrà adottato un correttivo per consentire ai vincitori maschi di “strappare” qualche posto in più alle colleghe donne.

La norma, però, va correttamente interpretata: avevamo già spiegato, infatti, che in realtà non si prevede di “riservare” un certo contingente di posti agli uomini ma, più semplicemente, nei casi di parità di punteggio, il vincitore maschio verrà collocato in graduatoria prima della vincitrice donna con lo stesso punteggio.

Per la verità, a conti fatti, questa regola non dovrebbe sconvolgere in modo significativo le percentuali di dirigenti donne e dirigenti maschi, ma resta il fatto che si tratta di un principio di cui d’ora innanzi si dovrà tenere conto.

