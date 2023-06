Concorso dirigenti scolastici ricorrenti 2017, pubblicato decreto: ridotto il programma d’esame, come prepararsi

Finalmente è stato emanato il decreto previsto dalla legge n° 14 del 24 febbraio 2023 entrata in vigore il 29 febbraio 2023 che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno svolto il concorso nel 2017 e hanno presentato ricorso.

Secondo quanto c’è scritto nel decreto ministeriale, è stato ridotto il programma d’esame. In particolare, non bisognerà prepararsi sulle seguenti aree tematiche, presenti invece nel decreto 3 agosto 2017, n. 138:

Modalita’ di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realta’ delle istituzioni scolastiche ed educative statali (Punto b);

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici (Punto f);

Sistemi educativi dell’Unione Europea (Punto i).

Resta da vedere se ciò avverrà anche per quanto riguarda il concorso per dirigenti scolastici ordinario, il cui bando dovrebbe uscire a breve.

La guida della Tecnica della Scuola per gli aspiranti dirigenti

Come prepararsi al meglio per le prove? La Tecnica della Scuola, grazie al supporto di una fitta rete di dirigenti scolastici ed esperti di normativa scolastica, ha creato una vera e propria guida alla preparazione dedicata agli aspiranti dirigenti scolastici, divisa in base all’argomento, in alcuni casi con quiz per mettersi alla prova.

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere sulla Costituzione e la funzione della scuola [QUIZ]

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere sull’autonomia delle singole scuole [QUIZ]

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere sull’ordinamento del sistema scolastico [QUIZ]

Autonomia scolastica, dai programmi alle indicazioni nazionali: quali differenze? Cosa c’entra Invalsi?

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere su alternanza scuola lavoro e Pcto [QUIZ]

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere sull’introduzione del Ptof e i compiti del Ds [QUIZ]

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere sulla legge 107 e l’organico dell’autonomia [QUIZ]

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere sulla Buona Scuola e i decreti applicativi [QUIZ]

Indicazioni Nazionali: perché il ds deve evitare che il percorso di ogni alunno sia costituito da curricoli separati? – Preparazione concorso Ds

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali

Atto di indirizzo del Ds: la vision, la mission e la capacità di coinvolgere le risorse umane della scuola

Rapporto scuola territorio: perché il dirigente deve analizzare bene il contesto in cui è inserita la scuola?

Accordo di rete tra scuole: come funziona? Finalità, tipi di reti ed adempimenti dei dirigenti scolastici

Gestione risorse umane a scuola: le capacità comunicative e di ascolto richieste a ogni dirigente scolastico

Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere sull’autonomia della scuola e i suoi effetti [QUIZ]

Che cosa si intende per valutazione di istituto? Cosa sono il Rav e il Pdm? Cosa sapere sui documenti strategici

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica

Pnrr e ambienti di apprendimento inclusivi: l’azione Next Generation Classrooms

Concorso Ds: quali sono gli argomenti della prova preselettiva? Cosa sapere sugli ambienti di apprendimento e il ruolo del docente [QUIZ]

Dispersione scolastica e curricolo verticale: il ruolo del dirigente nella prevenzione degli insuccessi a scuola

Gestione dell’inclusione scolastica, il ruolo del dirigente scolastico e dei gruppi di lavoro: quali i compiti del Gli e del Glo?

Inclusione Bes, Dsa e alunni con disabilità a scuola: il ruolo del dirigente tra mediazione e progettazione

Scuola digitale e innovazione, dal Pnsd al Pnrr: come sono cambiati edifici scolastici e metodologie?

Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico

Dirigente scolastico e servizi generali e amministrativi: perché la direttiva al Dsga non è un elenco di doveri

Personale Ata, la sua gestione non è esclusiva competenza del Dsga: il ruolo del Ds e il Piano delle Attività

Contrattazione integrativa d’Istituto: i rapporti tra dirigenti scolastici, sindacati e personale della scuola

Organi Collegiali della scuola, ruoli e competenze: il Collegio dei docenti

Che cos’è il consiglio d’istituto? Da chi è presieduto e il ruolo del dirigente scolastico

Come è composto il consiglio di classe? Il ruolo del dirigente e i docenti che vi fanno parte a titolo consultivo

Sicurezza a scuola e obblighi del dirigente: perché il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) non si può improvvisare

Sicurezza a scuola: i rapporti tra istituto ed Ente Locale, gli adempimenti e il ruolo del dirigente

Conflitti tra docenti: come lavorare insieme per il bene della comunità scolastica? Il ruolo chiave del dirigente

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici

Valutazione scolastica, com’è cambiata negli anni? La differenza tra valutazione pedagogica e istituzionale

Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni

Privacy a scuola, cosa bisogna sapere? Come conciliare il principio di trasparenza?

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali

Attività negoziale scuola: quali vincoli per il Ds? Quando ha bisogno dell’autorizzazione del Consiglio d’Istituto?

Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea

Unione Europea, quali sono gli obiettivi relativi ai sistemi di istruzione?

