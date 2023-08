Concorso dirigenti scolastici riservato 2017 – SCARICA IL DECRETO

Finalmente è stato emanato il decreto previsto dalla legge n° 14 del 24 febbraio 2023 entrata in vigore il 29 febbraio 2023 che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno svolto il concorso nel 2017 e hanno presentato ricorso.

Ricordiamo che sia i candidati che non hanno superato la prova scritta sia i candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale ma ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se in seguito caducato, devono superare con un punteggio pari ad almeno 6/10, una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; mentre i candidati che hanno superato la prova scritta, ma non la prova orale, devono superare una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

