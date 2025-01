Concorso dirigenti tecnici, domande in scadenza nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio: ecco a che ora

Scade alle ore 18 di oggi, 23 gennaio 2025, come abbiamo scritto ieri, il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive.

La domanda va inoltrata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE e compilando il format di candidatura disponibile sulla piattaforma di cui all’indirizzo https://reclutamento.istruzione.it.

I candidati della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dovranno, invece, inoltrare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], mediante compilazione del modello di domanda pubblicato sulla presente piattaforma.

Requisiti per la partecipazione al concorso

Sono ammessi al concorso i seguenti soggetti con contratto a tempo indeterminato:

Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Personale docente ed educativo delle stesse istituzioni, purché: abbiano superato il periodo di prova;

possiedano almeno dieci anni di anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o in profili compatibili.

Titoli di studio richiesti

Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli:

Laurea magistrale o specialistica;

o specialistica; Diploma di laurea ottenuto secondo i vecchi ordinamenti;

ottenuto secondo i vecchi ordinamenti; Diploma accademico di secondo livello delle istituzioni AFAM;

delle istituzioni AFAM; Diploma accademico di vecchio ordinamento, integrato con diploma di istituto secondario superiore.

Validità dei titoli di studio conseguiti all’estero

I titoli esteri sono considerati validi se:

Riconosciuti come equipollenti o equivalenti ai titoli italiani, in conformità alla normativa vigente.

Nella domanda di partecipazione, i candidati devono specificare:

Gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o equivalenza;

Gli estremi dell’istanza per l’avvio della procedura di riconoscimento (se non ancora completata). In quest’ultimo caso, l’ammissione è con riserva, ma il provvedimento definitivo deve essere presentato prima dell’assunzione.

Calcolo dell’anzianità di servizio

L’anzianità di servizio, necessaria per partecipare al concorso, si calcola considerando:

Servizio annuale se prestato per almeno 180 giorni;

se prestato per almeno 180 giorni; Servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini finali.

Anche il servizio prestato prima del contratto a tempo indeterminato è valido, purché rispetti i criteri sopra indicati.

Servizio di ruolo e periodo di prova

È valido esclusivamente il servizio di ruolo effettivamente prestato. Non sono considerati i periodi di retrodatazione giuridica.

I candidati che non hanno completato il periodo di prova alla scadenza delle domande possono partecipare, a condizione che abbiano superato il periodo di prova o di formazione negli eventuali ruoli precedenti.

Partecipazione di soggetti con incarichi di presidenza

Coloro che ricoprono incarichi ai sensi del decreto-legge n. 7/2005 (incarichi di presidenza) possono partecipare al concorso, purché possiedano i requisiti richiesti, incluso il servizio minimo previsto per l’anzianità.

Requisiti generali

I candidati devono rispettare i requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico, come stabilito dalla normativa vigente.

Validità e verifica dei requisiti

I candidati partecipano al concorso con riserva. L’amministrazione verifica in qualsiasi momento:

il possesso dei requisiti dichiarati;

la conformità delle dichiarazioni fornite.

In caso di carenza dei requisiti, il candidato può essere escluso dalla procedura concorsuale, anche dopo l’assunzione.