Concorso docente scuola dell’infanzia e primaria 2024. Sempre più vicina la data della prova scritta

Con la pubblicazione del decreto n° 77 del 17 gennaio 2024 è stato rideterminato il contingente dei posti da 9.641 a 15.340 complessivi da destinare alle relative procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Aggregazione delle procedure concorsuali

Il 18 gennaio del 2024 con il decreto n° 89 si è proceduto all’aggregazione delle regioni, in considerazione del numero delle domande presentate al fine di individuare gli Uffici scolastici regionali responsabili delle singole procedure concorsuali.

Riserva dei posti

Per la copertura dei 15.340 posti comuni e di sostegno, è prevista una riserva dei posti pari al 30%, in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle domande, abbiano svolto almeno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella tipologia di posto per la quale partecipa.

Prove

Il Concorso, che dovrebbe svolgersi entro la primavera del 2024, prevede una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Prova scritta

La prova scritta, unica per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa, ha la durata complessiva di 100 minuti, da svolgere su computer-based e consiste in 50 quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico – metodologico e della conoscenza della lingua inglese e delle competenze digitali.

Prova orale

I candidati che superano la prova scritta sosterranno una prova orale della durata di 30 minuti volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla padronanza delle discipline, sulle competenze didattiche generali, sulla capacità di progettazione didattica anche con l’uso delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. La prova orale prevede inoltre un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

Graduatoria finale

I candidati che superano la prova orale sono graduati in relazione al punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova orale e ai titoli posseduti alla data di scadenza della domanda.

