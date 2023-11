Concorso docenti 2023, il 30% dei posti in ogni Regione è riservato ai triennalisti negli ultimi dieci anni

È utile ricordare che in questa tornata concorsuale c’è un 30 % dei posti per ogni Regione, per ogni classe di concorso e per tipologia di posto verrà riservato ai docenti che negli ultimi 10 anni, escluso il 2023/2024, hanno un servizio di insegnamento nelle scuole statali di almeno 180 giorni o svolto continuativamente dal 1° di febbraio fino agli scrutini finali, per tre anni scolastici anche non continuativi di cui uno specifico nella classe di concorso in cui si partecipa.

La normativa sul 30% dei posti riservati

Leggendo il “Regolamento del concorso” è prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:

un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici , anche non continuativi, nei dieci anni precedenti ,

, anche non continuativi, , di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre.

La riserva vale in un’unica Regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico specifico.

Se per esempio un docente avesse svolto un triennio di servizio negli ultimi 10 anni scolastici, ovvero dal 2013/2014 al 2022/2023, nelle scuole statali ed avesse un servizio specifico di un anno per una classe di concorso X della secondaria di I grado e un servizio specifico di un altro anno per la classe di concorso Y della secondaria di II grado, allora potrebbe avere riservato il 30% sia nella classe di concorso X e il 30% nella classe di concorso Y. In buona sostanza potrebbe partecipare come triennalista a due concorsi di due gradi di Istruzione differenti.

Tabelle della UIL Scuola Rua con il 30% dei posti riservati

Già in precedenza avevamo fatto il punto della situazione dei posti disponibili per Regione, tipologia di posto e classe di concorso, con un approfondito articolo del 17 novembre scorso , adesso pubblichiamo le tabelle della UIL Scuola Rua in cui compare anche la colonna del numero di posti Riservati per il 30% ai sensi dell’art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23:

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2023/11/Infanzia.pdf

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2023/11/Primaria.pdf

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2023/11/Secondaria-I-grado-1.pdf

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2023/11/Secondaria-di-II-grado.pdf