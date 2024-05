Il Salone per le scuole: le ultime informazioni

Cari docenti,

Vi segnaliamo gli ultimi eventi disponibili! Tra gli eventi per i più piccoli, l’incontro sulla Leggerezza con Luciana Littizzetto che legge e commenta con i bambini alcuni albi illustrati; Tre, due, uno… Stark! Il giro dell’Ulf in 80 righe è un appuntamento per scoprire le opere di Ulf Stark, grandissimo autore svedese per ragazzi; un incontro darà voce agli animali con Luigi Garlando (Carlo il carlino parlante, Piemme) e Flavio Soriga (Signor Salsiccia, Bompiani).



Per i più grandi invece Mario Calabresi, autore di A occhi aperti (Mondadori) dialogherà con i ragazzi sui fotoreporter e le foto che hanno segnato la storia dell’umanità; dalla Francia Arthur Dreyfus, con La folle vita di Paul Marchand (Guanda); Valeria Carletti, con A oltranza. (Dis)avventure di una vecchia groupie (Miraggi), ci porta un diario non convenzionale per scoprire il mondo da una prospettiva diversa, quella della sedia a rotelle; Jean-Claude van Rijckeghem, autore di Testa di Ferro (Camelozampa) ci parlerà di donne e coraggio; Benedetta Bonfiglioli, autrice di Incorporea (Edt Giralangolo). Emilia Cinzia Perri e Silvia Vanni, introducono la figura di Sylvia Beach (Bao Publishing) fondatrice della famosa libreria Shakespeare and Company di Parigi.

Si potrà cercare di comprendere Un altro genere di filosofia, con Simonetta Tassinari e Lorenzo Gasparrini; esplorare la galassia lontana lontana di Star Wars, attraverso il cinema e la filosofia, con Mattia Ferrari (@viktorlaszlo88) e Matteo Saudino (@BarbaSophia); affrontare un viaggio nel Far West con Cronache dalla guerra delle ossa; oppure scoprire ancora l’eleganza cucita a mano e marchi disegnati con grazia, o imparare Quando i dati discriminano, Bias

e pregiudizi in grafici, statistiche e algoritmi.



Non solo eventi!

Da ormai 17 anni vi aspettiamo al Bookstock, vostro punto di riferimento per la vostra permanenza al Salone che, grande novità di quest’anno, sarà collocato nel nuovo Padiglione 4 e in parte del 3.

Ospiterà 10 laboratori (i Lab Scrittura, Scienza, Lettura, Arte, Fumetto; l’Escape Room dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Lab Io non rischio della Protezione Civile; e ancora i Lab EuroNauti e EuroMondi della Fondazione Compagnia di San Paolo), 3 sale (Sala Bronzo, Sala Gialla e il Booklab) e infine la grande Arena da 350 posti.

Tutto questo sarà il fulcro del protagonismo giovanile, della sperimentazione e dello scambio tra generazioni. I giovani che hanno curato alcune bibliografie a tema (Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, benessere, empowerment femminile, lavoro e futuro dei giovani) vi aspettano alla sempre più grande Biblioteca delle Passioni. Per i più piccoli sarà come sempre presente lo spazio Nati per leggere, con due spazi laboratoriali al suo interno: Lab Nati per Leggere e Spazio Nati per Leggere.

Con i vostri studenti, però, potrete anche scoprire il Salone in tutta la sua interezza: oltre 100.000 mq di spazi che ospitano circa 1000 editori (dai grandi gruppi ai piccoli indipendenti con tutti i loro cataloghi). Non dimenticate di visitare l’area fumetti nel Pad 1, il Bosco degli scrittori di Aboca, la Torre dei Libri di François Confino, gli stand dei grandi media e della Rai, lo spazio della lingua ospite, quest’anno il tedesco, lo stand delle Regione ospite, che quest’anno sarà la Liguria, e delle altre regioni, l’area esterna, per un momento di relax e di ristoro nella zona food, dove troverete il Palco Live, la zona più pop del Salone e la pista 500 della Pinacoteca Agnelli sul tetto del Lingotto.



TUTTE LE INDICAZIONI PER I DOCENTI AL SALONE CON LA CLASSE



TUTTE LE INDICAZIONI PER I DOCENTI AL SALONE SENZA LA CLASSE



Vi aspettiamo tutti alla XXXVI edizione del Salone!



L’Ufficio Scuola del Salone del Libro è a vostra disposizione per chiarimenti e

L'Ufficio Scuola del Salone del Libro è a vostra disposizione per chiarimenti e assistenza tecnica

