Concorso docenti 2023: le novità, i tempi e i requisiti previsti – DIRETTA ore 14,00

Superate tutte le fasi burocratiche previste, compreso il parere favorevole espresso dall’UE e per ultimo, data l’informativa ai sindacati sulle bozze delle procedure concorsuali, è molto probabile che la prima fase concorsuale sia bandita nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine di novembre.

Presentazione della domanda

I bandi dovranno prevedere la data entro quando i candidati dovranno presentare la domanda dopo aver versato la quota quale diritto di segreteria pari a 10 euro per ogni concorso al quale s’intende partecipare avendo naturalmente i titoli.

Tempi previsti

Secondo quando affermato dalle segreterie sindacali dall’emanazione dei bandi alla scadenza della domanda i tempi previsti saranno di 30 giorni per cui formulando un’ipotesi verosimile possiamo affermare che qualora il bando dovesse essere emanato entro il 22 novembre il termine per la presentazione della domanda dovrebbe essere previsto entro il 22 dicembre. Da quella data quindi volendo essere ottimisti, possiamo prevedere la prima prova scritta verso la fine di gennaio.

Posti a concorso

I posti complessivamente autorizzati dal MEF sono 30.216 di cui 21.101 posti comuni e 9.115 su posto di sostegno, per i 14.000 posti residuati dopo le immissioni in ruolo, è possibile che saranno aggiunti in un momento successivo, comunque dopo l’approvazione del MEF.

Concorsi a carattere regionale

I concorsi secondo le ultime disposizioni dovrebbero essere banditi con cadenza annuale su base regionale in relazione ai posti liberi e vacanti in una determinata regione. Fermo restante che qualora in una regione non dovessero esserci posti liberi e vacanti il concorso sarà bandito a livello interregionale.

Requisiti procedura concorsuale prima fase

Possono partecipare ai concorsi per i posti di scuola comune, scuola secondaria di primo e secondo grado:

• I docenti in possesso della laurea magistrale e l’abilitazione specifica per quella determinata classe di concorso;

• 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni scolastici di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale chiede di partecipare;

• I docenti in possesso del titolo di studio e di 24 crediti entro il 31 ottobre del 2022;

• Gli insegnati tecnico pratici con la laurea

• Gli insegnati tecnico pratici con il solo diploma.

Per i posti di sostegno occorre avere la specializzazione specifica per l’ordine di scuola per il quale si partecipa.

Prove previste

I concorsi banditi durante il periodo di attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), hanno escluso la prova preselettiva e hanno previsto soltanto una prova scritta e una orale; superate le quali si accede in una graduatoria dalla quale saranno assunti in ruolo i docenti meglio collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva l’integrazione, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Prova scritta

La prova scritta sarà su computer based e sarà costituita da 50 quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico – metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.

Prova orale

La prova orale volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico (lezione simulata su un argomento disciplinare scelto dalla commissione).

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta risponde live alle ore 14,00 con Manuela Pascarella segretaria nazionale della Flc Cgil e con Salvatore Pappalardo. Conduce Daniele Di Frangia. Diretta come di consueto visibile sui canali social, Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE