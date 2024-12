Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una nota ufficiale, l’amministrazione ha regolamentato le modalità per presentare la domanda per far parte delle commissioni giudicatrici. Questi organi saranno responsabili delle prove concorsuali per titoli ed esami, finalizzate al reclutamento d’insegnanti su posto comune e di sostegno in ogni ordine e grado scolastico.

Costituzione della commissione

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o un dirigente tecnico o un dirigente scolastico e includono due docenti. Inoltre, per verificare le abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, se tra i membri della commissione non è presente un docente con il titolo di accesso alle classi di concorso A-24, A-25 o B-02 per l’insegnamento della lingua inglese, la commissione è integrata da un docente abilitato in questa disciplina. A ogni commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo del comparto istruzione e ricerca.

Requisiti presidenti

La normativa distingue il ruolo del presidente delle commissioni giudicatrici per posti comuni e per posti di sostegno:

Posti comuni

Per i professori universitari si richiede i requisiti di appartenere, se in servizio o in quiescenza per non più di tre anni, in uno dei settori scientifico disciplinari inerenti la classe di concorso;

si richiede i requisiti di appartenere, se in servizio o in quiescenza per non più di tre anni, in uno dei settori scientifico disciplinari inerenti la classe di concorso; Per i dirigenti tecnici, preferibilmente appartenere o essere appartenuti allo specifico settore;

preferibilmente appartenere o essere appartenuti allo specifico settore; Per i dirigenti scolastic i, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

i, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente. Posti di sostegno

I professori universitari devono appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività d’insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione di specializzazione per le attività di sostegno;

I dirigenti tecnici, preferibilmente aver maturato esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività d’insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

I dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado d’istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per i relativi ordini di scuola.

Per tutti costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Requisirti componenti posti comune

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere docenti:

• Confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, per gli AFAM appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso;

• Titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso;

• Avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.

Requisiti componenti posti di sostegno

I docenti che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per posto di sostegno devono essere:

• Confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo;

• Titolari su posto di sostegno nell’ordine di scuola cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.

Requisiti dei componenti aggregati

Per i componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese, è richiesto che siano docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari nella classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l’insegnamento della relativa lingua. In caso d’indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso.

Presentazione domanda

Possono presentare la domanda per far parte di una delle commissioni giudicatrici nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2024 (ore 14,00) e il 2 gennaio 2025 (ore23,59) I dirigenti scolastici, i docenti, i dirigenti tecnici e i professori universitari che intendono proporre la propria candidatura.

Procedura presentazione domanda

La domanda deve essere presentata all’USR responsabile della procedura concorsuale attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali (SPID) o (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, o attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Contenuti della comanda

Nell’istanza gli aspiranti Presidenti, Commissari e componenti aggregati, dovranno dichiarare oltre al curriculum vitae, l’USR per la quale intendono candidarsi, i propri dati anagrafici, di recapito e residenza, il ruolo al quale, avendone i titoli, intendono candidarsi; la qualifica ricoperta, lo stato di servizio o di quiescenza, eventuali criteri di precedenza e di non trovarsi in alcuna condizione ostativa.