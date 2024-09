Concorso docenti 2024, può accedere chi sta frequentando il TFA IX ciclo? Risponde l’esperto

Quali sono i requisiti per partecipare al prossimo concorso docenti? Cosa cambierà rispetto allo scorso concorso? Ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 25 settembre alle ore 16,00. A rispondere ai quesiti degli spettatori gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

A tal proposito una lettrice chiede: “Sto frequentando il nono ciclo TFA sostegno, posso fare il concorso su sostegno?”

Ecco la risposta dell’esperto, il prof Lucio Ficara: “No, per partecipare al concorso (per qualsiasi grado di istruzione) serve possedere all’atto del bando la specializzazione sul sostegno. Quest’ultima non può essere quella estera, se non riconosciuta, perché non dà titolo di accesso. Deve essere un TFA sostegno rilasciato in Italia, che è l’unico riconosciuto. Oppure una titolo estero ma con la domanda di riconoscimento convalidata”.

RIVEDI LA DIRETTA