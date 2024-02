Concorso docenti: Candidati necessitanti di tempi aggiuntivi o ausili specifici

Con l’emanazione degli avvisi ministeriali sono state indicate le date di avvio delle prove scritte fissate dall’11 al 12 marzo 2024 per la scuola dell’infanzia e primaria e dal 13 al 19 marzo per la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto indicato dai relativi bandi almeno dieci giorni prima della prova, i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che hanno bisogno di tempi aggiuntivi o ausili, devono farne richiesta all’USR, dove hanno presentato domanda di partecipazione al fine di essere assistiti nell’espletamento della prova/delle prove da personale individuato dal competente USR.

Procedura

I candidati suddetti e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. Si ricorda inoltre che il mancato invio di tale dichiarazione documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.

Candidati con DSA

Bandi inoltre prevedono, per i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Fermo restante che le suddette condizioni devono essere documentate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e recapitata all’USR tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC 10 giorni prima della data fissata per la prova scritta