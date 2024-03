Concorso docenti, esiti definitivi delle prove scritte secondaria: passa l’86% dei candidati – TABELLE regione per regione

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso i dati sintetici complessivi sull’esito delle prove scritte dei concorsi ordinari PNRR della scuola secondaria.

Come riporta Flc-Cgil, il concorso per la secondaria per complessivi 29.314 posti, ha visto presenti nei turni della prova scritta 230.018 candidati e hanno superato la prova in 197.894, pari all’86,3% dei partecipanti.

LE TABELLE REGIONE PER REGIONE

Secondaria nº REGIONE CLASSE PREVISTI PRESENTI AMMESSI % Pres. % Amm. 1. ABRUZZO OR23_2575 6409 5002 4417 78,05 88,3 2. BASILICATA OR23_2575 2638 1899 1477 71,99 77,78 3. CALABRIA OR23_2575 13476 9941 8353 73,77 84,03 4. CAMPANIA OR23_2575 38087 29159 24731 76,56 84,81 5. EMILIA ROMAGNA OR23_2575 20975 16015 14269 76,35 89,1 6. FRIULI-VENEZIA GIULIA OR23_2575 3501 2850 2557 81,41 89,72 7. LAZIO OR23_2575 37819 29145 25441 77,06 87,29 8. LIGURIA OR23_2575 5047 3980 3546 78,86 89,1 9. LOMBARDIA OR23_2575 41330 30974 26037 74,94 84,06 10. MARCHE OR23_2575 6648 5136 4735 77,26 92,19 11. MOLISE OR23_2575 1958 1509 1259 77,07 83,43 12. PIEMONTE OR23_2575 18159 14541 12878 80,08 88,56 13. PUGLIA OR23_2575 26922 19917 16302 73,98 81,85 14. SARDEGNA OR23_2575 8112 6166 5334 76,01 86,51 15. SICILIA OR23_2575 29806 21449 18121 71,96 84,48 16. TOSCANA OR23_2575 16784 12685 11159 75,58 87,97 17. UMBRIA OR23_2575 4406 3548 3100 80,53 87,37 18. VENETO OR23_2575 21457 16102 14178 75,04 88,05 Riepilogo: 303534 230018 197894 75.78 86.03

Le percentuali

La percentuale di ammessi più alta è il 92,19% fatto segnare nelle Marche, seguite dal Friuli (89,72%) e dalla Liguria e dall’Emilia-Romagna con l’89,1%.

La percentuale di ammessi più bassa è stata fatta segnare in Basilicata (77,78%), seguita da Puglia (81,85%) e Campania (84,03%).

In ottica di preparazione alla prova orale per la scuola primaria

In ottica di preparazione alla prova orale per la scuola primaria

Disponibile anche il corso Guida alla normativa scolastica