Concorso docenti secondaria. Candidati in attesa di convocazione per la prova orale e pratica dalla primavera del 2022

Concorso docenti secondaria. Candidati in attesa di convocazione per la prova orale...

Riceviamo da una nostra lettrice, a nome e per conto di altre candidate, una segnalazione sulle classi di concorso A057-A058 e A059 che dal 2020, dopo essere stati giudicati idonei alle prove scritte espletate nel periodo risalente alla primavera del 2022 (aprile/maggio), sono ancora in attesa di essere convocate per sostenere la prova orale e pratica del concorso ordinario da parte dell’USR regionale del Lazio.

Bando

Con decreto n° 499 pubblicato in Gazzetta ufficiale il n.34 del 28-4-2020 è stato bandito un concorso per il reclutamento dei docenti su posto comune e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Compiti degli USR

L’art. 2 del suddetto decreto dispone che l’intera procedura concorsuale sia seguita con responsabilità dai dirigenti preposti all’USR. Fermo restando che nell’ipotesi di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provveda all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione sia delle ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo.

Prova orale e pratica

Il Bando all’art. 8 comma 6 afferma: “I candidati che hanno superato le prove scritte sono ammessi a sostenere la prova orale e secondo l’allegato A alcune classi di concorso, fra le quali quelle che interessano la nostra lettrice e compreso gli idonei alle classi di concorso A057-A058 e A059, devono sostenere una prova pratica i cui criteri e le tempistiche di svolgimento devono essere definiti dalle commissioni giudicatrici”.

Da quello che ci comunica la nostra lettrice diversi candidati sono ancora in attesa che l’USR Lazio comunichi la data e il luogo dove svolgere la prova orale e la prova pratica.

Auspicio

Nel farci portavoce della questione, auspichiamo che la suddetta situazione, sia portata a termine nel più breve tempo possibile, nell’interesse delle candidate e delle istituzioni dove s’insegnano le discipline previste dalle classi di concorso interessate.

Il corso di preparazione alla prova scritta

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti della prova scritta a cura di Giovanni Morello.

Il corso sulle competenze didattico-metodologiche per secondaria

Su questi argomenti il corso Competenze didattico-metodologiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 15 ore di videolezione.

Il corso sulle competenze pedagogiche e psicopedagogiche per secondaria

Su questi argomenti il corso Competenze pedagogiche e psicopedagogiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 18 ore di videolezione.

Il corso sulla normativa scolastica per secondaria

Su questi argomenti il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 10 moduli per 13 ore di videolezione.