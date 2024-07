Concorso Dsga 2024, in Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza il Mim ad avviarlo: 2.870 posti – PDF

Concorso Dsga 2024, in Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza il Mim...

Dopo essere stato registrato alla Corte dei conti il 18 luglio scorso il DPCM 5 luglio 2024, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, autorizzano il Ministero dell’Istruzione per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad avviare le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unità dell’Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 25 luglio.

Concorso Dsga, due concorsi previsti

Ricordiamo che 1.435 posti saranno assegnati attraverso la procedura valutativa di passaggio di area degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. I restanti 1.435 posti saranno invece assegnati attraverso il concorso ordinario.

Questa autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2023, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per n. 2.584 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).

LEGGI IL DPCM

I corsi

Il corso sulla gestione amministrativo-contabile della scuola

In questo corso di 14 ore articolato in 13 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Piero Petrucci e Giovanni Rapisarda, viene approfondito lo studio della contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.

Il corso sul diritto e sulla legislazione scolastica

In questo corso di 16 ore articolato in 9 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Alfio Girgenti e Reginaldo Palermo, viene approfondito lo studio del diritto civile, del diritto del lavoro e della legislazione scolastica.