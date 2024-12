Concorso Dsga 2024: le tempistiche, i requisiti di accesso, la presentazione delle domande e i posti disponibili

Si è concluso nel pomeriggio del 4 dicembre l’incontro tra i sindacati e i vertici del MIM avente ad oggetto l’informativa sul bando di concorso per funzionario Elevate Qualificazioni con incarico da DSGA.

La pubblicazione del bando è prevista per il 13 dicembre, sul portale InPa. Le istanze potranno essere inoltrate solo per via telematica dalle ore 12:00 del 16 dicembre e fino alle ore 23:59 del 15 gennaio 2025.

La diretta della Tecnica risponde live

Sulle tempistiche, sui requisiti di accesso, la presentazione delle domande e i posti disponibili, ha risposto, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, la Dsga del liceo De Sanctis di Salerno Ivana Serra:

“Il concorso è per funzionari elevate qualificazioni con incarico di DSGA, quindi il profilo professionale DSGA non scompare ma questo concorso è per la prima volta che viene bandito per funzionari ad elevate qualificazioni. A questi funzionari sarà assegnato l’incarico triennale di DSGA ma la prima domanda è questa: Ma allora è un concorso a tempo indeterminato o a tempo determinato? Il concorso è a tempo indeterminato, l’incarico viene dato per 3 anni, il contratto collettivo firmato il 18 gennaio 2024 che appunto riguarda il periodo 2019-2021 parla appunto di questo funzionario per le elevate qualificazioni con incarico triennale di DSGA, però è comunque un funzionario a tempo indeterminato”.

Le tempistiche

“Queste sono tempistiche di massima, sicuramente il 13 dicembre 2024 sarà pubblicato il bando sul portale InPa, il 16 dicembre inizia l’inoltro delle domande da parte dei candidati fino al 15 gennaio 2025 sarà possibile presentare le domande per partecipare al concorso di funzionari con elevate qualificazioni ed incarico DSGA, l’8 gennaio coloro che sono interessati a presentare domanda per essere membri delle commissioni, potranno presentare la domanda a partire dall’8 gennaio. Ma veniamo ai candidati, c’è di tempo fino al 15 gennaio, presumibilmente la prova scritta sarà il 21 gennaio 2025, per fine marzo la prova orale. La pubblicazione delle graduatorie avverrà a fine maggio 2025, questo lo danno per certo. E coloro che risulteranno vincitori di questo concorso saranno assunti il primo settembre del 2025″.

I requisiti di accesso

“Possono partecipare al concorso i candidati che sono in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea specialistica, la laurea magistrale. Non è possibile accedere con la laurea triennale. Il regolamento è stato approvato con il decreto del 28 giugno 2022 il numero 146, questo regolamento rimane in vigore e quindi tutto ciò che noi non troviamo nella bozza del bando, lo troviamo nel regolamento e negli allegati al regolamento, quindi non solo con questo concorso necessario possedere il diploma di laurea quinquennale ma anche la certificazione la CIAD (la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale). I candidati che non sono in possesso della CIAD sono comunque ammessi alle prove concorsuali con riserva, la certificazione però dovrà essere acquisita entro la data di ammissione di immissione in ruolo, Quindi entro il primo settembre del 2025 così come è stato previsto per i candidati che hanno partecipato alle graduatorie di terza fascia di assistenti amministrativi”.

Come si presentano le domande

“L’istanza di partecipazione la si presenta sul portale unico del reclutamento, sono necessarie le credenziali del sistema pubblico identità digitale lo Spid oppure la Cie (la carta d’identità elettronica) è necessario anche avere l’abilitazione a istanze online che si può raggiungere attraverso questa applicazione all’indirizzo murgo.it aggiornamento e servizi lettera P piattaforme concorsi e procedure selettive vai al servizio”.

I posti disponibili

“Sono 1.435, quest’anno si è chiusa la procedura che ha visto i facenti funzione nominati in ruolo immessi quindi in ruolo al primo settembre 2024, ecco perché in questo concorso non sono previste riserve dei posti per gli assistenti amministrativi, appunto perché c’è stata la mobilità verticale e quindi erano stati messi a bando con il regolamento 2.500 posti, 50% è stata data alla mobilità verticale e quindi gli assistenti amministrativi facenti funzione, con i requisiti previsti dal bando, sono stati messi in ruolo a settembre 2024. Adesso viene bandito il concorso pubblico ordinario e possono accedere coloro che hanno la laurea quinquennale, i posti sono 1.435, le regioni del Sud hanno posti limitatissimi, la Basilicata zero posti, la Calabria sei posti, la Campania 11 posti, sono tantissimi posti in Lombardia e in Emilia-Romagna, i posti in Lombardia sono 416, in Emilia-Romagna 157, poi c’è il Lazio con 133, la Toscana, il Veneto e il Piemonte con 171. Ricordiamo che la bozza del bando primo settembre 2025 il che significa che se partecipate al concorso in Lombardia poi dovete rimanere in Lombardia per almeno 3 anni, quindi c’è il vincolo triennale, in passato il vincolo era quinquennale e poi è stato reso triennale.

Così come per i docenti, la domanda si presenta su base regionale, è possibile presentare domanda in una sola regione. È possibile ovviamente partecipare alla mobilità, alle assegnazioni provvisorie se ci sono le condizioni personali, quindi il ricongiungimento al coniuge, al nucleo familiare, al Sud poi c’è un contingente di posti che viene messo a disposizione ogni anno, però i posti purtroppo sono sempre pochi”.