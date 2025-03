Concorso Dsga 2025, ecco le indicazioni per lo svolgimento della prova scritta del 10 aprile – PDF

Il Il 10 aprile 2025 si svolgerà, in turno unico, la prova scritta del concorso DSGA, così come comunicato con l’avviso 64883 del 17 marzo 2025.

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30, mentre lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Con nota 64981 del 17 marzo scorso, il MIM fornisce indicazioni dettagliate sullo svolgimento della prova scrittacomputerizzata.

Assegnazione dei candidati alle aule

La prima parte della nota riguarda la pubblicazione degli elenchi di assegnazione dei candidati alle aule, che dovrà avvenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prova. La prova scritta si svolgerà nella regione indicata dal candidato nella domanda di partecipazione e sarà organizzata in un unico turno pomeridiano, dalle 14:30 alle 16:30.

Figure di riferimento

Per garantire il corretto svolgimento dell’esame, saranno presenti diverse figure di riferimento: la commissione giudicatrice o, nel caso di più sedi, il comitato di vigilanza, incaricato della gestione amministrativa della prova; uno o più responsabili tecnici d’aula, che si occuperanno della gestione informatica delle postazioni; il personale addetto alla sorveglianza e all’assistenza; infine, naturalmente, i candidati. I comitati di vigilanza, nominati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, saranno presieduti dal dirigente dell’istituzione scolastica ospitante o da un suo collaboratore.

Misure organizzative

Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno inoltre adottare una serie di misure organizzative per evitare disagi e garantire il regolare svolgimento delle prove. Si suggerisce, ad esempio, di differenziare gli ingressi nelle scuole nelle giornate d’esame per evitare sovrapposizioni con le normali attività scolastiche. Sarà fondamentale che i candidati ricevano chiare istruzioni sull’utilizzo delle postazioni informatizzate e sulle modalità di svolgimento della prova. È inoltre richiesta una costante comunicazione tra i comitati di vigilanza e i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali per segnalare eventuali problematiche o anomalie. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla sicurezza, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine per la sorveglianza delle scuole in cui si terranno le prove.

Candidati con esigenze particolari

La nota pone un focus specifico sui candidati con esigenze particolari. Coloro che presentano disabilità avranno diritto agli ausili previsti dalla legge 104/1992, compreso un eventuale tempo aggiuntivo per completare la prova. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) potranno invece richiedere strumenti compensativi o, se previsto dal bando, la possibilità di svolgere un colloquio orale in sostituzione della prova scritta. Inoltre, saranno predisposti spazi dedicati per le candidate che necessitano di allattare durante l’esame.

Operazioni preliminari

Le operazioni preliminari per la prova inizieranno con un certo anticipo. Due giorni prima dell’esame, il responsabile tecnico d’aula dovrà predisporre i dispositivi informatici, collegando un PC a una stampante. Il giorno precedente la prova, si potrà accedere ai registri elettronici tramite credenziali SPID. Il giorno della prova, a partire dalle 12:00, sarà disponibile il software necessario per lo svolgimento del test, che dovrà essere installato su tutte le postazioni entro le 13:30. L’identificazione dei candidati inizierà alle 13:30 e sarà obbligatorio presentare un documento di riconoscimento e il codice fiscale. Sarà inoltre vietato introdurre telefoni cellulari, tablet o altri dispositivi elettronici.

Svolgimento della prova

Una volta avviata la prova, il candidato accederà al sistema inserendo una parola chiave che verrà resa nota cinque minuti prima dell’inizio. Durante il test, le risposte saranno registrate automaticamente e, al termine, il candidato potrà visualizzare il punteggio ottenuto, che verrà calcolato in modo anonimo dal sistema. Dopo la conferma dell’esito, i dati saranno salvati e caricati sulla piattaforma riservata, permettendo così la produzione di un elenco riepilogativo con i punteggi di tutti i partecipanti.

Conclusione della prova

A conclusione della prova, verrà redatto un verbale dettagliato, che documenterà tutte le fasi dell’esame e ogni eventuale irregolarità. Tale verbale sarà firmato dalla commissione giudicatrice o dal comitato di vigilanza e successivamente inviato agli Uffici Scolastici Regionali. Infine, le postazioni saranno ripristinate e il materiale d’esame verrà sigillato e conservato in condizioni di massima sicurezza.

LA NOTA