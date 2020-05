Concorso DSGA, al via l’orale (anche in videoconferenza) e assunzioni a settembre

La Ministra Azzolina, nel corso dell’audizione alla Camera di oggi, 21 maggio, ha anche parlato del concorso a 2.004 posti di Dsga.

“Nonostante la grave situazione epidemiologica e le limitazioni ad essa correlate, – ha spiegato – la maggior parte delle commissioni ha sostanzialmente concluso le operazioni di valutazione delle prove scritte e sta procedendo finalmente allo scioglimento dell’anonimato. In alcune regioni è già stata fissata la data di inizio delle prove orali”.

La Ministra ha poi detto che “ai sensi dell’articolo 249 del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) le pubbliche amministrazioni, con riferimento alle prove orali dei concorsi, possono procedere con lo svolgimento in videoconferenza della prova, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa: identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Si tratta di una clausola di maggiore tutela, che ove dovesse essere necessario nell’ipotesi di mutamento in peggio delle condizioni epidemiologiche consentirà comunque lo svolgimento delle prove orali in tempi utili per l’assunzione dei nuovi Dsga”.

In proposito, la Ministra ha annunciato che nelle prossime ore il Ministero emanerà una nota specifica, contenete istruzioni precise sulle modalità di prosecuzione del concorso, al fine di raggiungere l’obiettivo di assumere a settembre i vincitori nelle varie regioni.