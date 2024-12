Concorso Dsga, requisiti: spunta la Certificazione di Alfabetizzazione Digitale, approfitta degli sconti Eipass

La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale, oltre ad essere requisito di accesso per tutti i profili del personale ATA, ad eccezione del collaboratore scolastico, diventa anche requisito di accesso per il concorso Dsga 2024.

Questo viene specificato nel bando, uscito oggi, 16 dicembre, nell’articolo che riguarda i requisiti di ammissione, il 3: “I candidati che non siano in possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale prevista sono ammessi alle prove concorsuali con riserva di conseguirla entro la data di immissione in ruolo”.

Come da disposizioni dell’ente di accreditamento nazionale, ovvero Accredia, il certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato deve riportare obbligatoriamente il riferimento al Framework europeo DigComp 2.2, il riferimento e il marchio dell’organismo di certificazione accreditato, il marchio Accredia completo del numero di registrazione dell’accreditamento. La persona che ha ottenuto un certificato accreditato da Accredia è iscritta con il suo nome nella Banca Dati pubblica disponibile sul sito www.accredia.it.

Questo è il momento perfetto per conseguirla: approfitta degli sconti di Natale della Tecnica della Scuola relativi alla CIAD, attivi dal 13 dicembre al 15 gennaio 2025.

Ecco i requisiti che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve rispettare:

Rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia.

Deve essere in linea con il Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2.

Certificazione registrata presso Accredia.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La CIAD EIPASS STANDARD rilasciata da Certipass è in linea con le normative europee in materia ed è riconosciuta da Accredia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Certificazione di alfabetizzazione digitale, quale conseguire?

Include corso on line + 7 esami con supervisore da remoto

Offerta speciale: 239 euro (anziché 280)

Include corso online + 7 esami in autonomia senza supervisore

Più 1 esame di convalida con supervisore da remoto

Offerta speciale: 199 euro (anziché 304)

Gli argomenti del programma sono a grandi linee gli stessi. Sia nel primo che nel secondo caso, le competenze acquisite sono:

Fondamenti dell’ICT

Navigazione in rete e ricerca informazioni sul Web

Comunicazione e collaborazione tramite internet

Elementi di sicurezza informatica

Elaborazione testi

Produzione e gestione fogli di calcolo

Realizzazione di presentazioni

Resta il fatto che solo la Standard, i cui moduli vanno superati con un supervisore, è riconosciuta da Accredia. La 7 moduli User, invece, si ottiene solo con un corso online in autonomia e non ha scadenza.

Dedicato a chi ha già completato la certificazione 7 Moduli User 5.0 o 6.0

Include 1 esame con supervisore da remoto

Costo: 60 euro

Gli esami con il nostro supervisore possono essere svolti nei seguenti orari: 9.30/13.00 e 16.00/18.00.