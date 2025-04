Graduatorie interne, il servizio di ruolo e preruolo ITP ad un docente laureato come viene valutato?

Dal 26 marzo e comunque entro il 9 aprile, i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne di Istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.

A diverse domande al riguardo abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 aprile. Ospiti l’avv. Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Il servizio di ruolo come ITP e il servizio preruolo come ITP ad un docente di scuola laureato come viene valutato: punti tre o quattro per anno scolastico nella graduatoria interna?

A questa domanda ha risposto il prof Lucio Ficara: “La valutazione in questo caso è capziosa e i confini sono labili. Generalmente, per i passaggi di ruolo (da diplomato ITP a disciplina da laureato), il punteggio sarebbe di tre punti anziché quattro. Tuttavia, le note ministeriali non specificano chiaramente questa situazione per il caso specifico, e l’orientamento sembrerebbe verso i quattro punti. Si tratta di una situazione borderline che necessiterebbe di un chiarimento ufficiale”.

