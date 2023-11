Concorso educazione motoria alla primaria, il 23 novembre sarà pubblicato il calendario delle prove scritte per la copertura di 1.740 posti

Domani, 23 novembre 2023, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali, il calendario della prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Lo fa sapere il Ministero, con un avviso del 22 novembre.

I posti disponibili

I posti comuni vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 sono 1.740 posti, per le classi quarte e quinte della scuola primaria. I posti sono così ripartiti:

Il concorso è bandito a livello nazionale e organizzato su base regionale.

Riserva per i “triennalisti”

Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, una riserva dei posti pari al 30% è prevista in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Le prove

Il Concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli.

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.

Il Ministero ha predisposto un’apposita pagina contenente tutte le indicazioni.

